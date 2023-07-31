Аргентина произведет очередной платеж МВФ в юанях вместо долларов

Страна также использует для оплаты долга $1 млрд, который ей выделила Андская корпорация развития

БУЭНОС-АЙРЕС, 31 июля. /ТАСС/. Правительство Аргентины использует юани из валютного свопа, предоставленного Китаем, для очередного платежа по долгу перед Международным валютным фондом (МВФ). Об этом сообщил министр экономики южноамериканской страны Серхио Масса.

"Народный банк Китая и правительство Китая решили расширить использование второй части свопа, позволив нам перевести $1,7 млрд из $2,7 млрд, которые нам надо сегодня выплатить, в юанях напрямую со свопового счета МВФ", - сказал министр.

По словам Массы, Аргентина также использует для оплаты долга $1 млрд, который ей выделила Андская корпорация развития. "Мы не используем ни доллара из своих резервов для оплаты", - заявил министр.

В конце января прошлого года президент Аргентины Альберто Фернандес объявил о достижении соглашения с МВФ о рефинансировании задолженности в размере $44 млрд. Кредит был выдан стране по просьбе Маурисио Макри, который в мае 2018 года, будучи главой государства, обратился к МВФ за помощью на фоне резкого падения курса национальной валюты. Действующее правительство называло этот долг преступным и несоразмерным возможностям страны.

В конце апреля Масса сообщил, что в условиях ограниченных долларовых резервов страна использует предоставленный Китаем своп для оплаты импорта в юанях, а не долларах. В июле Буэнос-Айрес впервые использовал юани для оплаты долга перед МВФ.