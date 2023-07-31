Путин поручил обеспечить возможность использовать электронные билеты на водном транспорте

Президент также поручил разработать национальный стандарт, предусматривающий требования к зарядной инфраструктуре для электрических судов

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству обеспечить возможность использования электронных билетов на водном транспорте, говорится в перечне поручений по итогам совещания по вопросам развития речного судоходства, размещенном на сайте Кремля.

"Обеспечить возможность использования электронных проездных документов (билетов) для проезда внутренним водным транспортом и при необходимости внести соответствующие изменения в законодательство Российской Федерации", - отмечается в документе.

Кроме того, глава государства поручил разработать национальный стандарт, предусматривающий требования к зарядной инфраструктуре для электрических судов. Доклад по данным поручениям необходимо предоставить до 1 ноября 2023 года.