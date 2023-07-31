31 июля, 14:48,
обновлено 31 июля, 15:23

Путин поручил выделить средства ФНБ на строительство не менее 200 пассажирских судов

Средства должны быть выделены с 2025 года

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил с 2025 года выделить средства ФНБ на программу льготного лизинга для строительства в РФ дополнительно не менее 200 пассажирских судов. Об этом говорится в перечне поручений по итогам совещания по вопросам развития речного судоходства, размещенном на сайте Кремля.

"В целях развития перевозок по внутренним водным путям на период до 2035 года <…> принять решения, направленные на выделение дополнительных объемов: средств Фонда национального благосостояния начиная с 2025 года на реализацию программы льготного лизинга гражданских судов водного транспорта <…> для обеспечения поддержки строительства в России дополнительно не менее 200 пассажирских судов, в том числе электросудов", - отмечается в документе.

Также, согласно поручениям, правительству необходимо рассмотреть возможность бюджетных ассигнований федерального бюджета на субсидирование российских организаций в целях возмещения части затрат на приобретение и строительство новых гражданских судов. Кроме того, кабмину нужно будет представить предложения по финансированию льготного лизинга новых пассажирских судов с учетом полного погашения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в течение первых 10 лет лизинга процентных расходов на финансирование.

Предварительный доклад должен быть предоставлен правительством РФ до 1 октября 2023 года. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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