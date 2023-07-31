Путин поручил проработать вопрос использования автономных судов на реках Москвы

Президент также поручил предусмотреть расширение участков водных путей рек и озер в границах Москвы с обязательным использованием автоматической идентификационной системы

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ совместно с правительством Москвы проработать вопрос организации автономного судоходства на реках Москвы, сообщается на сайте Кремля.

"Проработать вопрос о возможности организации судоходства автономных судов в городе Москве", - говорится в поручении.

Глава государства также поручил предусмотреть расширение участков водных путей рек и озер в границах Москвы с обязательным использованием автоматической идентификационной системы.

Помимо этого, Путин поручил проработать вопрос наделения Москвы правом устанавливать дополнительные требования к охране окружающей среды от загрязнения нефтью с судов и другими веществами. Столицу также поручено наделить полномочиями по согласованию маршрутов и расписания перевозок пассажиров внутренним водным транспортом в границах города, а также правом определения порядка установки зарядных станций в городе. Ответственными назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин и мэр Москвы Сергей Собянин. Глава государства ждет доклад об исполнении поручений до 1 декабря 2023 года.

Президент также поручил разработать и реализовать программу реконструкции Канала имени Москвы, начиная с 2025 года и до 2035 года. Реконструкция и ремонт необходимы для обеспечения бесперебойного судоходства и водоснабжения столицы, а также безопасной эксплуатации судоходных сооружений. Премьер-министр назначен ответственным за исполнение поручения, глава государства ждет его доклад до 1 июля 2024 года.

Поручения даны по итогам совещания по вопросам развития речного судоходства, которое состоялось 20 июня этого года.