Чистая прибыль "Фортума" по РСБУ за I полугодие выросла на 27%

Она достигла 8,43 млрд рублей

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Генерирующая компания "Фортум" за I полугодие 2023 года получила 8,43 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ, что на 27% выше показателя за аналогичный период прошедшего года, следует из отчета компании.

Выручка "Фортума" составила 40,92 млрд рублей, что на 4% больше, чем в первом полугодии 2022 года.

Валовая прибыль компании снизилась в годовом выражении почти на 14%, до 8,48 млрд рублей, а прибыль до уплаты налогов составила 10 млрд рублей, что на 22,6% больше, чем годом ранее.

О компании

Российский дивизион финской группы Fortum включает в себя российскую "Фортум" (94,88%), а также ТГК-1 (29,45%). Компания осуществляет деятельность по производству и сбыту электрической и тепловой энергии. В ее состав входят семь тепловых электростанций на Урале и в Западной Сибири, ветряная электростанция в Ульяновской области и три солнечные - в Оренбургской области и в Республике Башкортостан. В целом общий объем портфеля "Фортума" и совместных предприятий в сфере ВИЭ-генерации (возобновляемые источники энергии) составляет 3,4 ГВт.

В настоящее время 98,23% акций "Фортума", которыми владеет финская группа Fortum, находятся у Росимущества во временном управлении.