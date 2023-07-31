"Алроса" инвестировала в СП в Зимбабве около $15 млн

Речь идет о совместном предприятии компании с Zimbabwe Consolidated Diamond Company

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Алмазодобывающая компания "Алроса" инвестировала около $15 млн в совместное предприятие (СП) компании с Национальной алмазодобывающей компанией Зимбабве (Zimbabwe Consolidated Diamond Company, ZCDC), сейчас сотрудники СП ведут геологоразведку на 40 участках в Зимбабве, сообщили в "Алросе".

"На сегодняшний день инвестиции "Алроса" в проект СП с Национальной алмазодобывающей компанией Зимбабве составили около $15 млн", - рассказали в компании.

Там также добавили, что сейчас сотрудники СП в Зимбабве продолжают геологоразведку в регионе. "Сегодня сотрудники СП ведут геологоразведку на 40 участках в соответствии с выданными лицензиями. Объем работы большой. Дальнейшее направление проектов определится по мере получения результатов", - уточнили в компании.

Там также отметили, что "Алроса" гордится 30-летним опытом сотрудничества в Африке регионе и надеется на дальнейшее развитие взаимовыгодных отношений.

Ранее председатель совета директоров ZCDC Мунаше Шава сообщал ТАСС, что СП российской "Алросы" и ZCDC продолжает геологоразведочные работы на территории Зимбабве, несмотря на санкции, и планирует завершить их до конца года.

В конце 2019 года "Алроса" и зимбабвийская ZCDC завершили создание совместного предприятия, которое занимается поиском и геологоразведкой новых коренных месторождений алмазов на территории африканской страны. Доля "Алросы" в СП составила 70%, у ZCDC - 30%. В 2020 году бывший глава "Алросы" Сергей Иванов говорил, что российская компания получила первые лицензии и начала геологоразведку на месторождениях в Зимбабве.