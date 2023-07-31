Путин поручил проработать продление навигации на Азово-Черноморском направлении

Правительство должно определить объемы и источники финансирования для этого

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил проработать вопрос продления навигации на направлении Каспий - Азов через Волго-Донской судоходный канал. Кроме того, поручено определить объемы и источники финансирования для этого, говорится в перечне поручений главы государства по итогам совещания по вопросам развития речного судоходства.

"При участии институтов развития в целях увеличения пропускной способности на Азово-Черноморском направлении проработать вопрос о продлении навигации на внутренних водных путях на направлении Каспий - Азов через Волго-Донской судоходный канал, определив объемы и источники финансирования этих мероприятий", - говорится в сообщении.

Также президент поручил правительству России совместно с комиссией Государственного совета РФ по направлению "Транспорт" сформировать условия для межрегиональных пассажирских перевозок внутренним водным транспортом в акватории Волги в связи с необходимостью повышения экономической эффективности перевозок.

Доклад о работе необходимо предоставить до 1 декабря 2023 года.

Ранее об увеличении навигации в направлении Каспия и Азова до 11 месяцев сообщал глава Минтранса РФ Виталий Савельев. В конце 2022 года замглавы Минтранса РФ Александр Пошивай также отмечал, что "южную подкову" Волги - маршрут между Астраханью и Ростовом-на-Дону - планируется сделать судоходной круглогодично.