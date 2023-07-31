Путин поручил разработать маршруты перевозок пассажиров по внутренним водам до 2035 года

Правительство должно исполнить поручение к 1 декабря

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил правительству к 1 декабря разработать маршрутную сеть пассажирских перевозок по внутренним водным путям европейской части РФ на период до 2035 года. Об этом сообщается на сайте Кремля.

"Правительству РФ при участии высших должностных лиц заинтересованных субъектов РФ разработать маршрутную сеть пассажирских перевозок по внутренним водным путям единой глубоководной системы европейской части РФ на период до 2035 года, определив основные пункты для посадки (высадки) пассажиров, ежегодные объемы таких перевозок, необходимое количество и типы судов", - говорится в опубликованном перечне поручений. Срок выполнения поручения - 1 декабря, указано в перечне.

Кроме того, поручается определить наиболее важные участки внутренних водных путей с учетом планируемой маршрутной сети и обеспечить проход по внутренним водам судов с осадкой не менее 3,6 м.

В числе прочего кабмину совместно с комиссией Госсовета по направлению "Транспорт" будет необходимо сформировать условия для создания межрегиональных операторов перевозок пассажиров внутренним водным транспортом в акватории Волги, "исходя из необходимости повышения экономической эффективности осуществления таких перевозок".

Также при участии ФСБ поручается принять меры по оптимизации требований транспортной безопасности в отношении водного транспорта с учетом требований, установленных для автомобильного и городского наземного электрического транспорта, принимая во внимание угрозы и возможные риски, а также специфику внутреннего водного транспорта.