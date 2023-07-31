Чистая прибыль "Т Плюс" по РСБУ за I полугодие выросла почти на 49%

Она достигла 16,7 млрд рублей

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Чистая прибыль "Т Плюс" по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) по итогам первого полугодия 2023 года выросла в годовом выражении на 48,9%, до 16,7 млрд рублей, говорится в материалах компании.

Выручка за отчетный период увеличилась на 11%, до 154,8 млрд рублей.

Валовая прибыль компании выросла на 4%, до 22,2 млрд рублей. Прибыль до уплаты налогов составила 20,6 млрд рублей, что на 48,7% больше, чем за первые шесть месяцев 2022 года.

Основные направления деятельности "Т Плюс" - генерация, энерготрейдинг, ретейл, энергосервис. Компания обеспечивает энергоснабжение в 16 регионах России. Ее клиентами являются более 14 млн физических лиц и свыше 160 тыс. юридических лиц.

Под управлением группы находятся 60 электростанций, более 400 котельных и свыше 18 тыс. км тепловых сетей. Установленная электрическая мощность энергообъектов группы составляет 15,5 ГВт, тепловая мощность - 55 тыс. Гкал/ч.