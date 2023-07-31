Суд арестовал российские активы Ахметова по делу о финансировании ВСУ

Речь идет об имуществе компаний "Метинвест Евразия", "Метинвест Б. В." и "Белгородметаллоснаб"

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Басманный суд Москвы арестовал активы украинского бизнесмена Рената Ахметова по делу о финансировании Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сказано в соответствующем постановлении суда, с текстом которого ознакомился ТАСС.

"Суд постановил наложить арест на имущество ООО "Метинвест Евразия", частной компании с ограниченной ответственностью "Метинвест Б. В.", ООО "Белгородметаллоснаб", - сказано в документе. Согласно данным Единого государственного реестра юридических лиц, зарегисирированное в Белгороде ООО "Белгородметаллоснаб" входит в ООО "Метинвест Евразия" (зарегистрировано в Москве), учредителем которого является компания "Метинвест Б. В.". Последняя входит в группу компаний SCM Holdings Limited, 100% акций которой принадлежат Ахметову.

Ранее об аресте российских активов Ахметова со ссылкой на источник сообщила газета "Коммерсантъ".