31 июля, 15:32

Поставщики по межправсоглашениям смогут зачислять валюту на счета в зарубежных банках

Перевод поступивших от нерезидентов денежных средств в иной, чем указанная в договоре поставки, иностранной валюте без обязательной продажи валюты осуществляется только при наличии предварительного согласия российского поставщика или соисполнителя на перевод таких денежных средств

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Поставщики товаров и услуг в рамках межправительственных соглашений смогут зачислять валютную выручку от структур - экспортеров без обязательной ее продажи на счета не только в уполномоченных банках, но и в российских банках, расположенных за пределами России. Соответствующие поправки содержатся в указе президента РФ Владимира Путина, опубликованном на официальном портале правовой информации.

"Юридические лица - резиденты, которые осуществляют по заключенным с нерезидентами внешнеторговым договорам внешнюю торговлю товарами (услугами), оказанными иными юридическими лицами - резидентами во исполнение межправительственных соглашений, получают право переводить денежные средства в иностранной валюте на счета российских соисполнителей в уполномоченных банках без обязательной продажи иностранной валюты или на счета российских соисполнителей в банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации", - следует из документа.

Также в указе отмечается, что перевод поступивших от нерезидентов денежных средств в иной, чем указанная в договоре поставки, иностранной валюте без обязательной продажи иностранной валюты осуществляется только при наличии предварительного согласия российского поставщика или российского соисполнителя на перевод таких денежных средств. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация