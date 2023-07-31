Поставщики по межправсоглашениям смогут зачислять валюту на счета в зарубежных банках

Перевод поступивших от нерезидентов денежных средств в иной, чем указанная в договоре поставки, иностранной валюте без обязательной продажи валюты осуществляется только при наличии предварительного согласия российского поставщика или соисполнителя на перевод таких денежных средств

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Поставщики товаров и услуг в рамках межправительственных соглашений смогут зачислять валютную выручку от структур - экспортеров без обязательной ее продажи на счета не только в уполномоченных банках, но и в российских банках, расположенных за пределами России. Соответствующие поправки содержатся в указе президента РФ Владимира Путина, опубликованном на официальном портале правовой информации.

"Юридические лица - резиденты, которые осуществляют по заключенным с нерезидентами внешнеторговым договорам внешнюю торговлю товарами (услугами), оказанными иными юридическими лицами - резидентами во исполнение межправительственных соглашений, получают право переводить денежные средства в иностранной валюте на счета российских соисполнителей в уполномоченных банках без обязательной продажи иностранной валюты или на счета российских соисполнителей в банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации", - следует из документа.

Также в указе отмечается, что перевод поступивших от нерезидентов денежных средств в иной, чем указанная в договоре поставки, иностранной валюте без обязательной продажи иностранной валюты осуществляется только при наличии предварительного согласия российского поставщика или российского соисполнителя на перевод таких денежных средств.