Путин подписал закон о корректировке топливного демпфера

Согласно документу, корректировка демпфирующего механизма будет произведена как в отношении бензина, так и в отношении дизельного топлива

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о снижении топливного демпфера на 50% с 1 сентября 2023 до конца 2026 года. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, корректировка демпфирующего механизма будет произведена как в отношении бензина, так и в отношении дизельного топлива.

Как отмечали авторы инициативы, корректировка демпфера позволит снизить выплаты нефтяникам в два раза, что позволит бюджету экономить около 30 млрд рублей в месяц.