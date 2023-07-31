31 июля, 15:25

Путин подписал закон о корректировке топливного демпфера

Согласно документу, корректировка демпфирующего механизма будет произведена как в отношении бензина, так и в отношении дизельного топлива

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о снижении топливного демпфера на 50% с 1 сентября 2023 до конца 2026 года. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, корректировка демпфирующего механизма будет произведена как в отношении бензина, так и в отношении дизельного топлива.

Как отмечали авторы инициативы, корректировка демпфера позволит снизить выплаты нефтяникам в два раза, что позволит бюджету экономить около 30 млрд рублей в месяц. 

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Путин, Владимир ВладимировичРоссия
© Информационное агентство ТАСС
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