Центробанк Пакистана сохранил ключевую ставку на уровне 22%

По оценке Центробанка, уровень инфляции будет постепенно снижаться в течение первой половины начавшегося в июне 2023-2024 финансового года и упадет ниже 20% во второй половине этого периода

ИСЛАМАБАД, 31 июля. /ТАСС/. Государственный банк Пакистана (SBP, центробанк) сохранил ключевую учетную ставку на уровне 22%.

"Комитет по денежно-кредитной политике центробанка считает необходимым продолжение жесткой кредитно-денежной политики, необходимой для снижения инфляции до среднесрочного целевого уровня", - говорится в пресс-релизе SBP.

По оценке Центробанка, уровень инфляции будет постепенно снижаться в течение первой половины начавшегося в июне 2023-2024 финансового года и упадет ниже 20% во второй половине этого периода.

Как сообщил на пресс-конференции в Исламабаде управляющий банка Джамиль Ахмед, в июне произошло значительное снижение инфляции в годовом исчислении, до 29,4%, после того как в начале 2023 года она достигла 60-летнего максимума в 38%. "В ближайшие месяцы инфляция продолжит снижение. Мы находимся на пути к тому, чтобы снизить инфляцию до 5-7% к концу 2025 года", - сказал он, предупредив, что сохраняются риски месячного роста инфляции из-за высоких цен на продукты питания и энергоносители.

По словам Ахмеда, средняя инфляция в 2022-2023 финансовом году составила 29,2%.