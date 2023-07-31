Почта России построит магистральный сортировочный центр в Калининграде

Губернатор региона Антон Алиханов отметил, что новый логистический центр должен решить проблему ограничения роста объемов обработки почты

ТАСС, 31 июля. Почта России планирует строительство в Калининграде магистрального сортировочного центра, интегрированного с портовой инфраструктурой. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба компании.

"Планы по строительству магистрального сортировочного центра Почты России, интегрированного с портовой инфраструктурой региона, обсудили на встрече генеральный директор компании Михаил Волков и губернатор Калининградской области Антон Алиханов", - говорится в сообщении.

Волков обратил внимание на кратное увеличение потока внутренней и международной почты, включая транзитную, в Калининградской области в последние годы. "Модернизация логистической инфраструктуры в регионе позволит нам значительно сократить сроки и повысить качество обработки писем и посылок. А сотрудникам обеспечить современные рабочие места, оснащенные по мировым стандартам", - цитирует его пресс-служба.

Алиханов отметил, что новый логистический центр должен решить проблему ограничения роста объемов обработки почты в регионе. "Действующий сортировочный центр достиг своих параметров в обработке почтовых отправлений, но все упирается в инфраструктурные ограничения. Создание нового логистического комплекса позволило бы снять все ограничения с точки зрения дальнейшего роста отправлений и обработки почты", - приводит пресс-служба его слова.

На встрече также поднимался вопрос развития сети отделений почтовой связи в регионе. За счет Почты России завершен ремонт 5 отделений, построено 1 новое, еще в 11 завершение работ планируется в текущем году. Компания фиксирует уменьшение жалоб граждан, в частности, на две трети сократилось количество жалоб на работу отделений (- 69%). "Мы поставили перед собой весьма амбициозную задачу - сделать Почту технологичной, внедрить новые цифровые решения, но при этом сохранить высшую ценность клиента и сотрудника", - отметил Волков.

АО "Почта России" - крупнейший федеральный почтовый и логистический оператор страны, входит в перечень стратегических предприятий Российской Федерации. Седьмая крупнейшая компания в мире по количеству отделений обслуживания клиентов - свыше 38 тыс. точек, порядка 66% из которых находятся в малых населенных пунктах. Среднемесячная протяженность логистических маршрутов компании составляет 54 млн километров. Численность почтовых работников в стране составляет 280 тыс. человек. Ежегодно Почта России принимает около 1,3 млрд бумажных писем и счетов и обрабатывает около 115 млн посылок.