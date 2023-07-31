В Таджикистане намерены увеличить частоту полетов в РФ при возобновлении работы Tajik Air

Авиакомпания готова совершать до 200 рейсов в месяц. сообщил ее гендиректор Парвиз Шодмонзода

ДУШАНБЕ, 31 июля. /ТАСС/. Частоту полетов таджикскими авиакомпаниями в Россию намерены увеличить за счет возобновления работы Tajik Air, прервавшей перевозки в 2019 году. Об этом сообщил гендиректор авиакомпании Парвиз Шодмонзода.

"Tajik Air и Somon Air [второй национальный перевозчик Таджикистана] должны совместными усилиями решить вопросы, связанные с нарушением паритета между Таджикистаном и Россией. Наша [авиакомпания] готова совершать до 200 рейсов в месяц, чтобы обеспечить устойчивое функционирование авиаперевозок и активно использовать все частоты", - сказал он в интервью изданию "Азия плюс".

По его словам, "на рынке Таджикистана действуют четыре-пять авиакомпаний из России, которые совершают около 800 рейсов ежемесячно", а пока единственная работающая таджикская авиакомпания Somon Air осуществляет порядка 100 рейсов в Россию и обратно в месяц. Гендиректор перевозчика считает, что "если обе таджикские авиакомпании будут совершать по 200 рейсов в месяц, этого будет достаточно для решения проблемы с нарушением паритета и обеспечения стабильности авиаперевозок с Россией".

Шодмонзода также рассказал, что иск, ранее поданный екатеринбургским аэропортом Кольцово в отношении Tajik Air в Арбитражный суд Свердловской области, касается обслуживания борта перевозчика, а размер претензии "составляет всего $600". Ранее на пресс-конференции в Душанбе Шодмонзода заявлял, что не считает иск обоснованным.

Tajik Air - национальный перевозчик Таджикистана. Авиакомпания из-за финансовых и технических сложностей прекратила полеты в 2019 году. Шодмонзода ранее сообщал, что возобновить перелеты планируется в ближайшие два месяца. Для возобновления полетов компания планировала взять в лизинг два самолета Airbus А-319 с компоновкой 320 кресел и А-321 на 220 мест. По словам гендиректора, "два самолета с логотипом авиакомпании уже готовы и находятся в Турции".