Эксперт: запрет экспорта урана из Нигера не повлияет сразу на французскую атомную отрасль

Директор АНО "Атоминфо-центр" Александр Уваров отметил, что на мировом рынке цена на него может вырасти

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Прекращение экспорта урана из Нигера не окажет немедленного существенного влияния на французскую атомную отрасль, однако, в конечном итоге, на мировом рынке цена на уран может вырасти. Такое мнение ТАСС высказал директор АНО "Атоминфо-центр", главный редактор ресурса atominfo.ru Александр Уваров.

"Немедленного эффекта прекращение экспорта урана из Нигера иметь не будет. Во-первых, уран, в отличие от газа, поставляется дискретными партиями. Во-вторых, в атомной отрасли принято иметь запасы урана на случай возможных перебоев, и у французов такие запасы также найдутся", - отметил эксперт.

Однако, по его словам, если запрет экспорта станет постоянной, а не временной мерой, то французским атомщикам придется искать замену нигерскому урану в Канаде или Австралии. "Соответственно, и правительству Нигера придется найти нового покупателя на свой уран, и скорее всего, это будет Китай. Для мирового уранового рынка это значительные перемены, и цена на уран может в конечном итоге подрасти", - заметил Уваров.

Нигер является 7-м производителем урана в мире с 5% от мировой добычи. По данным французских СМИ, на Нигер приходится от 15% до 17% урана, используемого для производства электроэнергии во Франции.