Индексы Мосбиржи и РТС выросли на 2,16-2,3%

Курс доллара снизился на 0,16%, евро вырос на 0,07%

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Российский рынок акций начал неделю уверенным подъемом, в пользу чего играли растущие цены на сырье при сохранении относительной слабости рубля и позитивная картина на мировых площадках. По итогам дня индекс Мосбиржи подрос на 2,16%, до 3 073,50 пункта, долларовый индекс РТС поднялся на 2,3%, до 1 057,43 пункта. Курс доллара по итогам дня снизился на 0,16%, закрывшись на отметке 91,54 рубля, евро вырос на 0,07%, до 100,99 рубля, юань подрос на 0,012%, до 12,81 рубля.

Индекс Мосбиржи завершил июль приростом более чем на 9%. "В отраслевом разрезе среди лидеров месяца оказались индексы потребительского сектора, транспорта, IТ и индекс металлов и добычи, прибавившие от 14 до 18%, а вот индекс нефти и газа показал скромные +5%", - рассказал инвестиционный стратег "БКС мир инвестиций" Александр Бахтин.

Внешний фон в понедельник был в целом позитивным. "Предварительные оценки ВВП еврозоны за второй квартал 2023 года превзошли прогноз, замедлилась в регионе и годовая потребительская инфляция. Индекс PMI в производственном секторе КНР составил 49,3 пункта, немного превысив ожидания, тем не менее оставшись в зоне спада (ниже 50 пунктов), а в непроизводственном - 51,5 пункта, что, напротив, чуть не дотянуло до прогнозного значения", - сообщил эксперт.

Прогноз на завтра

Вторник также будет насыщен статистикой, способной оказать влияние на общий сентимент. "Будут обнародованы июльский индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) КНР от Caixin, июньские данные по безработице и производственный PMI за прошлый месяц в еврозоне", - пояснил Бахтин.

Из статданных США в "БКС мир инвестиций" выделили июльский производственный PMI и число открытых вакансий на рынке труда JOLTS в июне. Росстат завтра опубликует индекс производственной активности PMI за июль. "Юнипро" раскроет финансовые результаты по МСФО за второй квартал 2023 года.

Техническая картина и текущий характер рыночной конъюнктуры указывают на вероятность сохранения умеренной повышательной динамики, добавили в "БКС мир инвестиций". Прогноз компании на 1 августа по индексу Мосбиржи - 2 990 - 3 090 пунктов, по курсу доллара - 90,5-92,5 рубля.