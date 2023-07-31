Суд в Москве рассмотрит протокол в отношении "Билайна" за демонстрацию ЛГБТ

Дату заседания пока не назначили

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Савеловский суд Москвы зарегистрировал административный протокол в отношении компании ПАО "Вымпелком", которой принадлежат оператор связи и кинотеатр "Билайн", за демонстрацию нетрадиционных сексуальных отношений. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"В суд поступил протокол в отношении ПАО "Вымпелком", составленный по ч. 2 ст. 6.12.2 КоАП РФ (распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения либо способной вызвать у несовершеннолетних желание сменить пол). Дата заседания пока не назначена", - сказали в суде.

По части 2 статьи 6.12.2 юридическому лицу грозит штраф до 4 млн рублей, либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.