В Узбекистане туроператорам будут выплачивать субсидии за каждого иностранного туриста

Речь идет о субсидиях от $20 до $100

ТАШКЕНТ, 31 июля, /ТАСС/. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление о поддержке туристического бизнеса, в соответствии с которым туроператорами за каждого иностранного туриста будут выплачиваться субсидии от $20 до $100. Об этом сообщила пресс-служба Минюста республики.

По ее данным, документ призван стимулировать рост числа туристов, в первую очередь из стран с низким притоком туристов, определить их список поручено министерству экологии, охраны окружающей среды и изменения климата, которое руководит туристической отраслью республики.

"С 1 января 2024 года за каждого туриста из входящей в список страны туроператорам будет выплачиваться от $20 до $100. Субсидии будут выделять из госбюджета и Фонда поддержки туризма", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, государство также компенсирует часть расходов туроператоров и авиакомпаний на организацию чартерных рейсов из-за рубежа в Самарканд, Бухару и Ургенч.

"За каждого туриста, пробывшего в Узбекистане минимум пять ночей, будет выплачиваться $20 (с 20 ноября по 20 февраля - $50)", - уточнила пресс-служба.

Кроме того, постановление до 1 июля 2026 года предоставляет льготы для организаторов кемпинга и сафари-туризма с автономной инфраструктурой на отдаленных территориях (на расстоянии минимум 10 км от населенных пунктов или 5 км от автодорог с твердым покрытием). Суммы имущественного и земельного налогов для них снизят до 1%.