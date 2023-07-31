Курс доллара к рублю за июль вырос на 2,29%

Евро вырос на 3,06%

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Курс доллара к рублю по итогам июля 2023 года вырос на 2,29%, курс евро - на 3,06%, курс юаня за месяц вырос на 3,86%. Об этом свидетельствуют данные закрытия торгов на валютном рынке Мосбиржи 31 июля в сравнении с показателями 30 июня 2023 года.

В первую неделю июля рубль продолжил снижение к доллару: после коррекции в начале недели, 6 июля доллар преодолел отметку в 93 рубля впервые с 28 марта 2022 года, а суммарное снижение отечественной валюты за неделю торгов с 3 по 7 июля составило 1,7 рубля. Однако затем рубль перешел к коррекции: с 11 по 27 июля американская валюта торговалась в диапазоне 89,7-91,4 рубля. В конце месяца рост иностранной валюты возобновился: 28 июля доллар за день вырос на 1,1 рубля, до 91,71 рубля. Всего за июль доллар подорожал на 2,05 рубля - до 91,6 рубля с 89,55 рубля.

Евро также возобновил свой рост в конце первой недели месяца: 6 июля европейская валюта подскакивала на 3 рубля, достигая отметки в 102 рубля впервые с конца марта 2022 года. Затем рост иностранной валюты продолжился, а 17 июля евро вновь превысил отметку в 102 рубля 20 июля рубль перешел к укреплению по отношению к евро, снизившись по итогам торгов чуть более чем на 2 рубля, до 100,5 рубля. Евро вновь перешел к укреплению в конце месяца: его рост 28 июля составил почти 1 рубль, до 100,92 рубля. Итоговый рост за месяц достиг 3 рублей - до 100,8 рубля с 97,8 рубля.

Юань в первые дни месяца был стабилен к рублю, однако 6 июля китайская валюта подскакивала на 37,8 копейки, до отметки в 12,919 рубля. Затем курс китайской валюты менялся незначительно и находился в диапазоне 12,439-12,746 рубля 28 июля юань резко подскочил к закрытию предыдущей торговой сессии на 15,6 копейки, до отметки в 12,8 рубля. Всего за месяц китайская валюта подорожала на 47,6 копейки - до 12,808 рубля с 12,332 рубля.