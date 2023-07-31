Культурно-деловые миссии Петербурга пройдут в 2024 году в четырех странах Африки

Речь идет о Тунисе, Египте, Алжире и Эфиопии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 июля. /ТАСС/. Культурно-деловые миссии Санкт-Петербурга планируется организовать в четырех странах Африки в 2024 году. Об этом сообщил в понедельник в эфире "Радио России" губернатор города Александр Беглов.

"На следующий год запланированы культурно-деловые миссии Петербурга в Египет, Алжир, Тунис, Эфиопию - с участием в крупных международных выставках", - сказал Беглов. Он также отметил, что в ближайшее время в столице Эфиопии, Аддис-Абебе, заработает первый африканский информационный деловой центр Петербурга, соглашение о его открытии было подписано на саммите Россия - Африка.

Губернатор отметил, что саммит получил "очень большой международный резонанс". Он подчеркнул, что Петербург и страны Африки вышли на целый ряд договоренностей о развитии сотрудничества в торговле и промышленности, науке и образовании, в цифровых технологиях, туризме и гуманитарной сфере. Так, согласован выход на рынок Египта петербургских производителей медицинской продукции. Лесотехнический университет будет тесно взаимодействовать с Национальной лесной школой Республики Камерун.

"С руководством Республики Конго наметили совместные шаги в энергетике, биофармацевтике, использовании искусственного интеллекта. Столице Конго, городу Браззавиль, интересен опыт Петербурга в водоснабжении и других сферах. Мы договорились с мэрией Браззавиля разработать дорожную карту сотрудничества двух городов до 2026 года", - рассказал Беглов.

Губернатор особо поблагодарил силовые ведомства, которые круглосуточно обеспечивали безопасность города и его гостей. "Хочу отметить, что официальных делегаций к нам прибыло в 2,5 раза больше, чем на саммит "Большой двадцатки" 10 лет назад, и Петербург справился. <…> Спасибо всем горожанам за проявленное терпение и понимание", - сказал он, добавив, что Петербург показал себя радушным хозяином. По его словам, было сделано все возможное, чтобы гости из Африки увезли с собой самые теплые воспоминания о городе и поделились ими с соотечественниками.

Второй саммит Россия - Африка проходил в "Экспофоруме" в Санкт-Петербурге 27-28 июля, параллельно с ним был организован экономический и гуманитарный форум. Девизом, как и в предыдущий раз, стало "За мир, безопасность и развитие". Организатором мероприятий выступал Фонд Росконгресс. ТАСС являлся фотохост-агентством и информационным партнером саммита и форума, а также провел Второй медиафорум Россия - Африка.