Китай ввел ограничение на экспорт комплектующих для БПЛА на два года

Указанная мера связана с риском переоборудования беспилотников для использования в военных целях, отметили в Министерстве коммерции КНР

ПЕКИН, 31 июля. /ТАСС/. Китай вводит двухлетние ограничения на экспорт комплектующих для беспилотников, а также БПЛА гражданского назначения. Соответствующее заявление опубликовало на своем сайте Министерство коммерции КНР.

"Речь идет о специальных двигателях для некоторых БПЛА, специфической полезной нагрузке, радиокоммуникационном оборудовании и гражданских средствах борьбы с БПЛА. Вводится двухлетний контроль на экспорт некоторых БПЛА потребительского класса. <…> Вышеуказанная политика вступит в силу с 1 сентября", - говорится в заявлении ведомства.

Как отмечается, указанная мера связана с тем, что "в последние годы в связи с быстрым развитием технологий БПЛА и постоянным расширением сценариев их применения риск того, что некоторые гражданские дроны с высокими техническими характеристиками будут переоборудованы для использования в военных целях, продолжает расти".

Согласно заявлению, указанная мера не означает запрет на экспорт китайских БПЛА. Так, беспилотники гражданского назначения можно будет экспортировать после выполнения соответствующих юридических процедур. Одновременно с этим планируется, что для экспортных компаний с хорошо отлаженной внутренней системой соблюдения требований компетентные органы "будут активно принимать меры, такие как общее лицензирование, для поддержки экспорта компаний, соответствующих требованиям".

В заявлении ведомства подчеркивается, что указанные ограничения не нацелены против каких-либо конкретных государств или регионов.