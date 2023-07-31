Счетная палата поддержала идею "наблюдения" за участниками бюджетного процесса

Такое решение направлено "на стимулирование бюджетной дисциплины без проведения традиционных проверок и ревизий", отметили в ведомстве

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Счетная палата РФ концептуально поддерживает инициативу Министерства финансов РФ и Федерального казначейства о внедрении дистанционного мониторинга деятельности участников бюджетного процесса. В то же время подобная идея требует детальной проработки, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

"Счетной палате известно об инициативе Минфина России и Федерального казначейства, предусматривающей "наблюдение" в качестве одного из новых методов контроля, направленного на стимулирование бюджетной дисциплины без проведения традиционных проверок и ревизий. Мы концептуально поддерживаем идею дистанционного изучения и анализа органами государственного финансового контроля информации о деятельности и операциях объектов контроля, содержащейся в государственных информационных системах и информационных системах объектов контроля, на предмет выявления рисков и признаков нарушений, однако данная идея требует тщательной проработки со всеми заинтересованными сторонами", - заявили в Счетной палате.

В пресс-службе отметили, что Счетная палата уже осуществляет мониторинг деятельности организаций и осуществления нацпроектов на основе электронных систем, в частности, ГИИС "Электронный бюджет". "С учетом результатов мониторинга Счетная палата формирует и, при необходимости, уточняет план своих тематических проверок, в том числе выездных, так как только проведение мониторинга не всегда позволяет полноценно оценить целевое и эффективное использование бюджетных средств", - добавили в ведомстве.