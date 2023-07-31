31 июля, 17:01,
обновлено 31 июля, 17:05

ЦБ: потребуется более высокая траектория ключевой ставки для достижения инфляцией цели

Глава Банка России Эльвира Набиуллина допустила возможность дальнейшего повышения ключевой ставки

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Потребуется более высокая траектория ключевой ставки, чтобы инфляция достигла целевого уровня вблизи 4% к концу 2024 года, следует из вступительного слова главы Банка России Эльвиры Набиуллиной в докладе о денежно-кредитной политике.

"Учитывая изменения в нашей оценке экономической ситуации, потребуется более высокая траектория ключевой ставки, чтобы мы завершили следующий год с инфляцией на цели вблизи 4%. На ближайших заседаниях мы допускаем возможность дальнейшего повышения ключевой ставки", - отмечает Набиуллина. 

Теги:
РоссияНабиуллина, Эльвира Сахипзадовна
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