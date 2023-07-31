ЦБ заявил о низком интересе россиян к наращиванию накоплений в иностранной валюте

Согласно данным Центробанка, по итогам второго квартала годовой прирост средств населения в банках составил 12,8% против 12,4% на конец марта. При этом увеличение средств населения по-прежнему происходило за счет рублевых операций

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Интерес россиян к наращиванию средств на банковских счетах в иностранной валюте сохраняется на низком уровне. Об этом сообщается в очередном выпуске доклада о денежно-кредитной политике Банка России.

"Интерес к наращиванию средств на валютных счетах и вкладах остается низким", - указали авторы доклада.

Согласно данным ЦБ, по итогам второго квартала годовой прирост средств населения в банках составил 12,8% против 12,4% на конец марта. При этом увеличение средств населения по-прежнему происходило за счет рублевых операций.

"С точки зрения структуры средств в основном увеличивались остатки на ликвидных текущих счетах, включая накопительные счета с начислением процентов. Доля текущих рублевых счетов в рублевом розничном депозитном портфеле продолжила рост, начавшийся во второй половине 2022 года. Кроме того, активно росли размещения средств на средне- и долгосрочные депозиты благодаря привлекательному уровню ставок в данном сегменте", - отмечается в документе.