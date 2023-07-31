ЦБ зафиксировал рост объема наличных денег в обращении в мае - июне выше сезонных значений

Показатель составил 0,7 трлн рублей

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Рост объема наличных денег в обращении в мае - июне 2023 года был выше сезонных значений, характерных для данного периода, и составил 0,7 трлн рублей. На отклонение мог повлиять возможный дополнительный спрос на наличные в новых регионах РФ. Об этом говорится в материалах Банка России.

"Рост объема наличных денег в обращении в мае - июне 2023 года составил 0,7 трлн рублей. Это выше сезонных значений, характерных для этого периода. Среди факторов отклонения - возможный дополнительный спрос на наличные деньги в новых регионах России", - говорится в сообщении.

Кроме того, регулятор отмечает, что население традиционно склонно снимать в наличной форме часть выплат из бюджета. Как добавляет ЦБ, увеличение объема социальных и других бюджетных выплат в 2023 году могло внести вклад в рост спроса на наличные деньги.

"Часть дополнительного спроса может быть связана с использованием наличных денег при организации туристических поездок, в том числе в страны СНГ", - следует из сообщения.

Регулятор подчеркивает, что увеличение объема наличных денег в обращении не приводит к проблемам при проведении денежно-кредитной политики. Связанный с этим отток ликвидности Банк России учитывает при определении параметров проведения своих операций с банками.