31 июля, 17:02,
обновлено 31 июля, 17:23

ЦБ прогнозирует увеличение показателя годовой инфляции в ближайшие месяцы

В июне годовой прирост цен составил 3,3%, что пока еще ниже 4% из-за эффекта низкой базы прошлого года, говорится в отчете Банка России

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Показатель годовой инфляции в ближайшие месяцы продолжит расти, говорится в очередном выпуске доклада о денежно-кредитной политике Банка России.

"В II квартале 2023 года годовая инфляция прошла локальный минимум и начала ускоряться. В июне годовой прирост цен составил 3,3%, что пока еще ниже 4% из-за эффекта низкой базы прошлого года. Однако в ближайшие месяцы, по мере снижения влияния эффекта базы, увеличение показателя годовой инфляции продолжится. Дополнительное влияние будет оказывать и повышение текущего темпа роста цен", - отмечается в докладе.

Согласно обновленному прогнозу ЦБ РФ, годовая инфляция в РФ составит 5-6,5% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация