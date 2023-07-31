ЦБ прогнозирует увеличение показателя годовой инфляции в ближайшие месяцы

В июне годовой прирост цен составил 3,3%, что пока еще ниже 4% из-за эффекта низкой базы прошлого года, говорится в отчете Банка России

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Показатель годовой инфляции в ближайшие месяцы продолжит расти, говорится в очередном выпуске доклада о денежно-кредитной политике Банка России.

"В II квартале 2023 года годовая инфляция прошла локальный минимум и начала ускоряться. В июне годовой прирост цен составил 3,3%, что пока еще ниже 4% из-за эффекта низкой базы прошлого года. Однако в ближайшие месяцы, по мере снижения влияния эффекта базы, увеличение показателя годовой инфляции продолжится. Дополнительное влияние будет оказывать и повышение текущего темпа роста цен", - отмечается в докладе.

Согласно обновленному прогнозу ЦБ РФ, годовая инфляция в РФ составит 5-6,5% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году.