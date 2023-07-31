ЦБ снизил прогноз структурного профицита ликвидности на конец 2023 года на 0,8 трлн рублей

Интервал прогноза расширен до диапазона от 1,3 трлн до 2,2 трлн рублей, сообщается в материалах Банка России

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Прогноз структурного профицита ликвидности на конец 2023 года снижен на 0,8 трлн рублей, интервал прогноза расширен до диапазона от 1,3 трлн до 2,2 трлн рублей. Об этом сообщается в материалах Банка России.

"Прогноз структурного профицита ликвидности на конец 2023 года снижен на 0,8 трлн рублей, и интервал прогноза расширен до диапазона от 1,3 до 2,2 трлн рублей. Средний за декабрьский период усреднения профицит ликвидности оценивается в диапазоне 1,1-2,0 трлн рублей. Это изменение связано с повышением до 2,0-2,5 трлн рублей оценки роста объема наличных денег в обращении в 2023 году с учетом фактических данных за первое полугодие", - говорится в материалах.

Кроме того, как отмечает регулятор, 0,25 трлн рублей составят продажи иностранной валюты с августа по декабрь 2023 года в связи с использованием средств ФНБ для их размещения в разрешенные финансовые активы в России.

Как и ранее, прогноз учитывает действие в 2023 году бюджетного правила и продажу иностранной валюты на внутреннем валютном рынке в рамках его реализации. "При этом часть бюджетных расходов может быть профинансирована за счет операций правительства Российской Федерации. Эти операции сформируют основной приток ликвидности в банки", - добавляют в ЦБ.

Согласно данным регулятора, текущий прогноз предполагает увеличение остатков средств на корсчетах банков к концу 2023 года по сравнению с уровнем на начало года на 1,1-1,3 трлн рублей.