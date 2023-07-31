СМИ: Европа может понести убытки при экономическом противостоянии между КНР и США

По данным Frankfurter Allgemeine Zeitung, страны ЕС рискуют столкнуться с потерей 11% экспорта и 17% импорта

БЕРЛИН, 31 июля. /ТАСС/. Страны Европы могут понести значительные финансовые потери в случае дальнейшего усиления экономического противостояния между Китаем и Соединенными Штатами. Об этом пишет газета Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на результаты исследования, проведенного консалтинговой компанией Prognos AG по заказу Ассоциации баварской экономики (VBW).

В нем оцениваются издержки биполяризации мирового экономического порядка для стран Евросоюза. Как считают авторы исследования, если Европа потеряет доступ к рынку Китая, страны ЕС рискуют столкнуться с потерей 11% экспорта и 17% импорта. Без китайского блока Европа также потеряла бы 58% потребляемых ею энергоресурсов, поскольку важные страны-поставщики с Ближнего Востока, скорее всего, выберут китайскую сторону в биполярном экономическом порядке, указывает издание.

Авторы очерчивают глобальную экономику, состоящую из трех частей: блок США включает Северную и Южную Америку, а также Австралию и Новую Зеландию. В блок Китая и России входят Белоруссия, африканские и большинство азиатских государств. Помимо Индии, Южной Кореи и Японии, "неприсоединившимися" в сценариях остаются страны Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), поскольку они одновременно экономически связаны с Китаем, но военно-политически тесно связаны с США.

Страны ЕС в каждом сценарии распределяются по разным блокам. Предполагается, что США и Китай предлагают своим партнерам по блоку эксклюзивный доступ к рынку, но взамен препятствуют торговле с другим блоком. Неприсоединившимся государствам разрешено участвовать в межконкурентных обменах. Однако доступ на рынок к двум лидерам исключен.

Европейский торговый центр также тесно связан с США и их партнерами: согласно исследованию, без американского блока экспорт был бы на 12% меньше, а импорт сократился бы на 9%. При этом особенно заметными являются инвестиционные и исследовательские связи. Из чисто экономических интересов авторы не считают обязательно желательной какую-либо блоковую принадлежность: все варианты повлекут за собой значительные затраты.

Европа тесно интегрирована в международную экономику и, следовательно, должна выступать за свободную торговлю в условиях справедливой конкуренции, считают в VBW. В то же время внутриевропейская торговая сеть является залогом безопасности и стабильности, поскольку европейские соседи по-прежнему являются наиболее важными торговыми партнерами с точки зрения отдельной страны ЕС.