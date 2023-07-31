В ЦБ опасаются повышенного спроса, дефицита кадров и отклонений в росте экономики РФ

Как говорится в докладе Банка России, в условиях ограниченности свободных трудовых ресурсов рост производительности труда может сильнее отставать от роста реальных заработных плат

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Баланс рисков на среднесрочном горизонте еще больше сместился в сторону проинфляционных - они существенно усилились, говорится в докладе Банка России о денежно-кредитной политике. Так, основной проинфляционный риск, по мнению ЦБ, - нарастающее отклонение российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста, в том числе из-за сохранения повышенных темпов роста потребительского кредитования и дальнейшего обострения дефицита кадров.

"Дальнейшая активизация потребительского спроса может происходить при сохранении повышенного спроса со стороны государственного сектора. В этом случае расширение внутреннего спроса может значимо превысить возможности расширения выпуска", - опасается ЦБ.

Кроме того, в условиях ограниченности свободных трудовых ресурсов рост производительности труда может сильнее отставать от роста реальных заработных плат, а длительное сохранение инфляционных ожиданий на повышенном уровне в совокупности с более резким переносом произошедшего ослабления рубля в цены может усилить вторичные эффекты инфляционных ожиданий.

Усиление внешних торговых и финансовых ограничений, в том числе возможное ужесточение санкционного режима, может дополнительно ослабить спрос на товары российского экспорта и иметь проинфляционное влияние через динамику валютного курса. Кроме того, усложнение производственных и логистических цепочек или финансовых расчетов в результате внешних ограничений может привести к удорожанию импорта. Привести к еще большему снижению российского экспорта и кратковременному росту цен в результате переноса динамики валютного курса может также ухудшение перспектив роста мировой экономики.

Дезинфляционные риски

Банк России отмечает, что дезинфляционные риски на данный момент незначительны.

При этом ЦБ видит риск, что более быстрый рост мировой экономики может способствовать росту спроса на товары российского экспорта и, как следствие, привести к некоторому краткосрочному дезинфляционному влиянию через укрепление курса рубля. Кроме того, более высокий урожай сельскохозяйственной продукции на фоне сохраняющихся высоких запасов ряда культур может привести к более заметному снижению цен на продовольствие.