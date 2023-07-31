В Карелии обратились к Патрушеву за допфинансированием для объектов здравоохранения

На некоторые проекты требуется 4,5 млрд рублей, сообщил руководитель республики Артур Парфенчиков

ПЕТРОЗАВОДСК, 31 июля. /ТАСС/. Глава Карелии Артур Парфенчиков обратился к секретарю Совета безопасности РФ (СБ) с просьбой выделить дополнительное финансирование на завершение строительства крупных объектов здравоохранения в Петрозаводске в рамках федеральной целевой программы развития региона (ФЦП). На блоки А и Б межрайонной больницы с поликлиникой на Древлянке и хирургический корпус больницы скорой медицинской помощи потребуется более 4,5 млрд рублей, сообщил руководитель республики на заседании СБ.

"Сохраняется потребность привлечения дополнительного финансирования в размере более 4,5 млрд рублей на завершение строительства блоков А и Б межрайонной больницы с поликлиникой в районе Древлянки и хирургического корпуса больницы скорой медицинской помощи. Учитывая огромную важность завершения строительства двух социально значимых объектов здравоохранения, прошу вас, Николай Платонович, оказать содействие в решении вопроса об их дополнительном финансировании в рамках завершения данного этапа программы", - сказано он.

Блоки А и Б межрайонной больницы в Петрозаводске - один из ключевых объектов ФЦП развития Карелии. Они находятся в недостроенном состоянии с 1990-х годов. После ввода новых блоков в эксплуатацию там разместят детскую поликлинику и отделения республиканской больницы им. Баранова. Расширение площадей позволит завершить работу по внедрению современной маршрутизации пациентов, расширить возможности медицинской помощи.

Для хирургического корпуса больницы скорой медицинской помощи в Петрозаводске строят семиэтажное здание с вертолетной площадкой, оперблоками, диагностической службой, палатами интенсивной терапии и реанимации. В планах регионального Минздрава создать там вторую республиканскую больницу - это позволит вступать в федеральные программы и привлекать дополнительное финансирование по ОМС.

Также руководитель республики попросил передать в федеральную собственность недостроенный спортивный блок №2 училища олимпийского резерва в Кондопоге, чтобы его включили в реестр незавершенных объектов капитального строительства. Стройку начинал частный инвестор, сейчас объект находится в собственности республики. За счет региональных средств для него разработали проектно-сметную документацию.

ФЦП "Развитие республики Карелия на период до 2020 года" была одобрена правительством России в 2015 году. Сроки исполнения программы несколько раз сдвигались, менялся список проектов, в том числе в связи с низким качеством ранее подготовленной проектной документации. В июне 2021 года премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о расширении ФЦП до 2023 года. В программу дополнительно включили строительство бюро судебно-медицинской экспертизы, а также новый хирургический комплекс с палатами интенсивной терапии, реанимации и анестезиологии больницы скорой медицинской помощи в Петрозаводске.