ЦБ заявил о возможности обновления ипотечным рынком исторического максимума в 2023 году

Согласно докладу Банка России, при этом в 2024-2025 годах прогнозируется плавное замедление кредитования

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Российский рынок ипотеки по итогам 2023 года может обновить исторический максимум, говорится в очередном выпуске доклада о денежно-кредитной политике Банка России.

"Наибольший вклад в пересмотр прогноза кредитования населения обеспечивают ипотечные кредиты, объем выдач которых в 2023 году может обновить исторический максимум", - отмечается в документе.

При этом в 2024-2025 годах прогнозируется плавное замедление кредитования. "Ограничивающее влияние на темпы роста розничного кредитования будут оказывать принятые Банком России макропруденциальные меры", - указывают авторы документа.

Ранее сообщалось, что объем выдачи ипотечных жилищных кредитов (ИЖК) в РФ в июне 2023 года вырос более чем в два раза по сравнению с июнем 2022 года и достиг 626,7 млрд рублей. Средний размер ипотечного жилищного кредита увеличился в течение июня на 1,5% - до 3,7 млн рублей.