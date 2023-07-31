В Подмосковье откроют около 500 торговых мест по продаже бахчевых культур

Приобрести арбуз или дыню можно не только в сетевых супермаркетах, но и в нестационарных торговых объектах, а также других точках продаж

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Сезон продажи арбузов и дынь откроется в Московской области с начала августа, в регионе планируется развернуть порядка 500 мест реализации бахчевых культур. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

"В регионе будет работать порядка 500 мест по реализации бахчевых культур. Приобрести арбуз или дыню можно не только в сетевых супермаркетах, но и в нестационарных торговых объектах, а также других точках продаж. Для удобства покупателей все они отмечены на "Яндекс.Картах", и количество отметок будет расти. В основном на прилавках региона продают арбузы из Краснодарского края, Астрахани и Дагестана", - привели в тексте слова зампреда правительства Подмосковья Георгия Филимонова.

В пресс-службе рассказали, что стоимость арбуза в этом году составит от 24,99 до 56,99 руб. за 1 кг, а дыни - от 90 руб. за 1 кг.

В министерстве добавили, что для выбора не только спелого, но и безопасного продукта следует отдавать предпочтение специализированным центрам, городским торговым точкам надежных поставщиков. Вся продукция в таких точках продажи обладает необходимой сертификацией.

"Внешние показатели хорошего арбуза - твердая корка, с наличием желтого или оранжевого пятна на боку, а хвостик ягоды сухой и ломкий. Также стоит обращать внимание на звук при постукивании арбуза. Он должен быть звонким. Чем он звонче, тем спелее ягода. Самое главное правило при выборе спелой и сладкой дыни - отсутствие повреждений. Через трещины, вмятины и царапины в продукт могут попасть патогенные микроорганизмы, что может привести к заболеванию плода", - подчеркнули в материале.