Первые четыре резидента ОЭЗ "Владимир" запустят производства в сентябре

Объем инвестиций составит порядка 940 млн рублей

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Первые резиденты особой экономической зоны (ОЭЗ) "Владимир" во Владимирской области в сентябре 2023 года запустят производства теплообменников, стальных ниппелей для радиаторов, конвекторов и композитных панелей для строительства домов. Объем инвестиций составит порядка 940 млн рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе торгово-производственного холдинга (ТПХ) "Русклимат".

Ранее вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров провел рабочую встречу с председателем Совета директоров ТПХ Михаилом Тимошенко, который доложил о ходе реализации проектов по наращиванию производства импортозамещающего климатического оборудования бытового и промышленного назначения.

"Ключевой темой стал отчет о запуске инвестиционных проектов ОЭЗ "Владимир", созданной на базе технопарка "Русклимат ИКСЭл". <...> Статус резидента уже получили две компании: производитель теплообменников ООО "ВентКомпонент" (продукция входит в перечень критических комплектующих изделий, необходимых для отраслей промышленности) и ООО "ИКСЭлМет" - (производитель ниппелей для радиаторов отопления, которые позволят полностью отказаться от импорта данных комплектующих)", - говорится в сообщении.

Еще две компании получили одобрение экспертного совета и готовятся к подписанию соответствующего соглашения. Речь идет о производителе внутрипольных конвекторов ООО "Русский Конвектор" и производитель композитных панелей из стеклофибробетона ООО "Мобильный дом". "Объем инвестиций первых четырех проектов составит 938,64 млн рублей. Запуск производств запланирован на сентябрь 2023 года", - отметили в пресс-службе.

Как уточнили в пресс-службе, на предприятии по производству теплообменников планируется ежегодно выпускать 175 тыс. единиц продукции, на производстве стальных ниппелей - более 25 млн единиц продукции, на производстве конвекторов - 62 тыс. единиц, предприятие по производству композитных панелей планирует выпускать в год до 100 тыс. кв. м панелей. Реализация этих проектов позволит создать около 600 новых рабочих мест. Объем налоговых отчислений первых четырех резидентов ОЭЗ во Владимирскую область за 10 лет составят порядка 5,5 млрд рублей.