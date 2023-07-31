31 июля, 17:30

ЦБ оценил рост ВВП России в II квартале на уровне 4,8%

В третьем квартале Банк России ожидает замедления роста экономики страны до 3,6%, в четвертом - до 1,5%

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Рост российской экономики во втором квартале 2023 года составил 4,8% в годовом выражении, такие расчеты приводит Банк России в очередном выпуске доклада о денежно-кредитной политике.

"Фактические данные в I квартале 2023 года и оперативные данные в II квартале 2023 года указывают на более высокую траекторию роста ВВП в 2023 году, чем предполагалось в прогнозе апрельского доклада о денежно-кредитной политике", - указывает регулятор.

В третьем квартале Банк России ожидает замедления роста экономики РФ до 3,6%, в четвертом - до 1,5%. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация