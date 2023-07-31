Чистый убыток СПБ биржи за I полугодие 2023 года превысил 500 млн рублей

Показатель увеличился в 3,7 раза по сравнению с аналогичным периодом 2022 года

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Чистый убыток СПБ биржи за I полугодие 2023 года по отраслевым стандартам бухучета (ОСБУ, не консолидирует дочерние компании) составил 528,7 млн рублей, увеличившись более, чем в 3,7 раза по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, свидетельствуют данные на сайте раскрытия. Опубликовать консолидированные финансовые результаты по МСФО за I полугодие биржа планирует до 29 августа.

Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы СПБ биржи составили 296,6 млн рублей, что в 2,2 раза меньше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

Торговые и инвестиционные доходы СПБ биржи за первые шесть месяцев 2023 года составили 198,9 млн рублей. Так, они сократились на 29,2 млн рублей по сравнению с январем - июнем 2022 года. При этом прямые операционные расходы площадки за год сократились более, чем на 28%, до 170,5 млн рублей.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе торговой площадки, в документе представлен финансовый результат без учета дочерних ключевых операционных компаний СПБ биржи - СПБ банка и СПБ клиринга, которые существенно влияют на доходы группы. "До 29 августа СПБ биржа опубликует консолидированные (включают результаты дочерних операционных компаний) финансовые результаты по итогам деятельности в I полугодии 2023 года, в соответствии с МСФО. Это продемонстрирует полную картину финансового результата группы СПБ биржи", - сказали там.