В Гунибском районе Дагестана построят две откормочные площадки за 40 млн рублей

Проект планируют реализовать до 2025 года

МАХАЧКАЛА, 31 июля. /ТАСС/. Строительство двух откормочных площадок на 6 тыс. голов мелкого рогатого скота запланировано до 2025 года в Гунибском районе Дагестана. Об этом ТАСС сообщил председатель СХК "Агрофирма "Согратль" Абдурахман Чураев.

"До 2025 года в Гунибском районе на 6 тыс. голов планируем строительство двух откормочных площадок на 6 тыс. голов мелкого рогатого скота", - сказал собеседник агентства.

По его словам, общий объем вложенных средств составит порядка 40 млн рублей.

Как сообщает пресс-служба Минсельхоза региона, в рамках госпрограммы по эффективному вовлечению в оборот земель сельхозназначения в 2023 году в хозяйствах Гунибского района планируется проведение культуротехнических работ на площади 373 га.