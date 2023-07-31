Аэропорт Пулково обслужил 217 деловых рейсов в дни саммита Россия - Африка

Справляться с пиковыми нагрузками сотрудникам аэропорта помогали студенты - участники проекта "Взлетная полоса"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 июля. /ТАСС/. Петербургский аэропорт Пулково в дни проведения саммита Россия - Африка обслужил 217 рейсов деловой авиации. Специально к мероприятию для приема делегаций был открыт старый терминал Пулково-2, не работающий с 2014 года, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе управляющей компании аэропорта "Воздушные ворота Северной столицы".

"Всего в период форума были обслужены 217 рейсов деловой авиации. "Воздушные ворота Северной столицы" с нуля за короткое время подготовили к обслуживанию официальных лиц и делегаций терминал Пулково-2, который не функционирует с 2014 года. В дни саммита смены операционных подразделений были усилены дополнительным персоналом. Благодаря этим мерам удалось обеспечить непрерывную работу авиагавани", - рассказали в пресс-службе.

Справляться с пиковыми нагрузками сотрудникам аэропорта помогали студенты - участники проекта "Взлетная полоса", в том числе из "Российских студенческих отрядов".

В общей сложности за неделю, на которую пришлось проведение саммита, услугами аэропорта Пулково воспользовались 525 тыс. пассажиров - это на 6% выше, чем за аналогичный период 2022 года. За это время в аэропорту Пулково были произведены 3 874 взлетно-посадочные операции. Рекордным днем по пассажиропотоку стало 28 июля. За сутки аэропорт обслужил свыше 80 тыс. пассажиров и обеспечил выполнение 579 взлетно-посадочных операций.