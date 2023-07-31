31 июля, 18:57

Reuters: президент Нигерии распорядился раздать из госрезерва 200 тыс. тонн зерна

По информации агентства, такое решение было принято для облегчения последствий роста цен на продовольствие и топливо для беднейших слоев населения

ПРЕТОРИЯ, 31 июля. /ТАСС/. Президент Нигерии Бола Тинубу распорядился раздать беднейшим слоям населения страны 200 тыс. тонн зерна из государственных запасов с тем, чтобы облегчить для них последствия роста цен на продовольствие и топливо. Об этом сообщило агентство Reuters.

Раздачу зерна будут проводить местные власти, отмечает оно.

Решение о раздаче зерна последовало после массовых грабежей магазинов и ферм на северо-западе страны в штате Адамава. Местные власти ввели в штате 24-часовой комендантский час с тем, чтобы не допустить расширения беспорядков, вызванных борьбой за продовольствие.

Нигерия является самой густонаселенной страной Африки с 223 млн человек. Согласно подсчетам специалистов Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, сейчас в Нигерии 25 млн человек живут в условиях острой нехватки продовольствия. 

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НигерияТинубу, Бола
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