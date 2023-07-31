Инфляция в Словении в июле составила 6,1% в годовом исчислении

Это на 4,9% ниже показателя в июле 2022 года

ЛЮБЛЯНА, 31 июля. /ТАСС/. Уровень инфляции в Словении в июле текущего года составил 6,1% в годовом исчислении. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в понедельник на сайте статистического ведомства страны.

"Инфляция в годовом исчислении составила 6,1%, что на 4,9% ниже показателя в июле прошлого года. Стоимость услуг выросла в среднем на 8,3%, товаров - на 5,0%. Товары повседневного потребления подорожали на 5,3%, а товары длительного пользования - на 2,2%", - сообщили в ведомстве.

Отмечается, что наибольший вклад в годовую инфляцию внесло повышение цен на продукты и безалкогольные напитки (на 11,1%). Стоимость услуг в секторе "отдых и культура" выросла на 8,9%, медицинские товары и услуги подорожали на 13,7%.

По данным ведомства, в январе уровень инфляции в республике в годовом исчислении равнялся 10%, в феврале показатель опустился до 9,3%, в марте текущего года вырос до 10,5%, в апреле снизился до 9,4%, затем до 8,4% в мае и до 6,9% в июне.