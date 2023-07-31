В Тамбове аэропорт сможет принимать суда класса Superjet после ремонта взлетной полосы

По мнению главы региона Максима Егорова, это позволит повысить транспортную доступность области, а также привлекательность в сфере бизнеса и туризма

ТАСС, 31 июля. Аэропорт "Тамбов" - единственный действующий в Центрально-Черноземном регионе - после реконструкции взлетно-посадочной полосы повысил класс и теперь сможет принимать суда более высокого класса, в том числе и Superjet. Это подтвердила комиссия, выдав сертификат соответствия федеральным авиационным правилам на пять лет, сообщил губернатор Тамбовской области Максим Егоров в Telegram-канале.

"Получение сертификата означает, что наш аэропорт безопасен и сможет принимать в ближайшем будущем воздушные суда более высокого класса, включая Superjet , - написал он.

По мнению Егорова, это позволит повысить транспортную доступность области, а также привлекательность региона в сфере бизнеса и туризма. Модернизацию аэропорта провели впервые за 50 лет. "Аэропорт Тамбов получил сертификат соответствия федеральным авиационным правилам на пять лет! Такое решение приняла специализированная комиссия после оценки проведенной реконструкции аэропорта. Ключевое значение в этом имел ремонт взлетно-посадочной полосы", - уточнил глава региона.

Аэропорт Тамбов - единственный действующий аэропорт в Центрально-Черноземном регионе. В настоящее время выполняются полеты в Москву - с понедельника по пятницу и Санкт-Петербург - четыре раза в неделю. "Мы продолжаем прорабатывать вопрос расширения направлений полетов и сотрудничества с авиакомпаниями, использующими воздушные суда более высокого класса, в том числе S7, Аэрофлот" и "Россия", - добавил губернатор.