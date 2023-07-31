Эксперт: Белоруссия может войти в тройку лидеров партнеров России по итогам 2023 года

В 2022 году страна занимала пятое место, отметил торговый представитель РФ в республике Юрий Золотарев

САРАТОВ, 31 июля. /ТАСС/. Белоруссия может войти в тройку лидеров стран - партнеров России по итогам 2023 года. Такое мнение ТАСС выразил торговый представитель РФ в Белоруссии Юрий Золотарев во время рабочей поездки в Саратов.

По итогам 2022 года Белоруссия опустилась на одну строчку в списке торгово-экономических партнеров РФ, заняв пятое место. Лидерами стали Китай, Турция, Нидерланды и Германия.

"При этом отставание Республики Беларусь в объеме торговли от Германии и Нидерландов составляет чуть больше $1 млрд. С учетом того, что продолжается тенденция к снижению объема экспортно-импортных операций с Западной Европой, мы ожидаем, что в 2023 году Республика Беларусь займет третью позицию", - сказал Золотарев. Он отметил, что ранее Белоруссия на протяжении десятилетий занимала четверую позицию.

Торгпред рассказал, что в 2021 году в тройку лидеров стран-партнеров вошли Китай, Германия и Нидерланды. Тогда Белоруссия отставала от Германии на $16 млрд, от Нидерландов - на $8 млрд. По словам собеседника агентства, партнерство между РФ и Белоруссией усиливается. Доля России в торговом обороте Белоруссии в 2022 году увеличилась на 10%, до 60%. Товарооборот за январь - май 2023 года между странами вырос на 9,7% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, сказал Золотарев, ссылаясь на данные Федеральной таможенной службы.

"Наш экспорт несколько снижается по тем же причинам - падение поставок нефти и газа. Белорусский импорт увеличивается. Но при этом увеличивается еще и наш неэнергетический экспорт", - добавил торгпред.

Золотарев отметил, что Россия и Белоруссия "плечо к плечу" преодолевают санкционные режимы и работают над импортозамещением. "Есть определенные лазейки, потому что все-таки санкционные пакеты в отношении Республики Беларусь и России во многом совпадают, но не полностью идентичны. В этой связи Беларусь может завозить какую-то продукцию, используя эти возможности, на свою территорию и в дальнейшем уже поставлять ее в Российскую Федерацию в качестве товара Евразийского экономического союза в рамках единого таможенного пространства. То же самое можно наблюдать и в отношении РФ в направлении Белоруссии", - добавил собеседник агентства.

Сотрудничество с Саратовской областью

По словам торгпреда, между странами успешно развивается и межрегиональное взаимодействие. Замминистра экономического развития Саратовской области Елена Сафонова сообщила, что Белоруссия является долгосрочным торговым партнером Саратовской области. "Наши торгово-экономические отношения демонстрируют уверенный рост. Причем, рост сохраняется на протяжении многих лет. Только по итогам 2022 года объем внешней торговли увеличился почти на 40%. Это очень хороший результат", - сказала Сафонова.

По ее словам, саратовские предприятия готовы поставлять на белорусский рынок в том числе удобрения, масложировую продукцию, макаронные изделия и ветеринарные препараты.