31 июля, 19:38

Смартфоны Samsung остались в списке товаров для параллельного импорта

Артем Геодакян/ ТАСС
© Артем Геодакян/ ТАСС

Министр цифрового развития Максут Шадаев отметил, что запрет на такой импорт смартфонов Apple не обсуждается

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Смартфоны южнокорейской компании Samsung пока останутся в списке для параллельного импорта, следует из предварительного документа (есть в распоряжении ТАСС), направленного Минпромторгом РФ на утверждение в Минюст. Между тем в Минцифры ранее начали обсуждать исключение смартфонов этой компании из списка.

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О таких дискуссиях с Минпромторгом ранее рассказывал министр цифрового развития Максут Шадаев в кулуарах ПМЭФ. Министр говорил в том числе про смартфоны LG и аргументировал возможность исключения Samsung и LG тем, что уже есть китайские аналоги, которые не уступают смартфонам двух южнокорейских компаний.

Шадаев отдельно подчеркивал, что запрет на параллельный импорт смартфонов iPhone корпорации Apple не обсуждается. 

Теги:
РоссияШадаев, Максут Игоревич
© Информационное агентство ТАСС
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