Стоимость бензина в Словении вырастет на 3,8%

За пределами автомагистралей стоимость литра бензина с октановым числом 95 установится на уровне €1,511, стоимость литра дизельного топлива - на уровне €1,558

ЛЮБЛЯНА, 31 июля. /ТАСС/. Стоимость бензина на АЗС вне автомагистралей в Республике Словения с 1 августа вырастет на 3,8%. Об этом в понедельник сообщает словенская газета Delo.

Отмечается, что во вторник произойдет одно из самых значительных повышений цен на моторное топливо в стране в 2023 году. За пределами автомагистралей стоимость литра бензина с октановым числом 95 установится на уровне €1,511, стоимость литра дизельного топлива - на уровне €1,558. Согласно решению правительства, цены на моторное топливо в стране вне автомагистралей устанавливаются каждые две недели, стоимость топлива на автомагистралях определяют сами компании.

Как указывает газета, столь значительное повышение стоимости моторного топлива в последний раз наблюдалось в республике в конце января текущего года.