Tele2 завершил формирование башенной компании

В предприятии отметили, что актив является наибольшим по размеру антенно-мачтовых сооружений группы компаний

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Сотовый оператор Tele2 завершил консолидацию башенной компании на базе дочерней компании "Пилар". Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе оператора.

"Tele2 завершила консолидацию антенно-мачтовых сооружений (АМС) и связанной инженерной инфраструктуры на базе ООО "Пилар" путем выделения башенных активов из ООО "Т2 Мобайл". 31 июля 2023 года состоялась государственная регистрация данной реорганизации", - рассказали в пресс-службе.

Там отметили, что актив является наибольшим по размеру АМС группы компаний, а сама башенная компания сдает места для размещения оборудования на вышках в аренду всем участникам рынка.

О реорганизации Tele2, в рамках которой башенная инфраструктура компании должна присоединиться к "Пилар", сообщалось в июле 2022 года.