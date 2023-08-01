Дефицит бюджета Украины составляет более 25% ВВП

Глава Национального банка страны Андрей Пышный сообщил, что Киев пытается сбалансировать бюджет за счет международной финансовой помощи

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Дефицит государственного бюджета Украины на сегодняшний день составляет 26% ВВП. Об этом сообщил глава Национального банка страны Андрей Пышный.

"Украинский бюджет на сегодняшний день дефицитный. Дефицит украинского бюджета - на уровне 26% ВВП", - сказал он в интервью телеканалу "Рада".

По словам Пышного, Киев пытается сбалансировать бюджет за счет международной финансовой помощи. "В прошлом году получили более $32 млрд, в этом году ожидаем $42 млрд. В следующем году мы рассчитываем на сумму не менее $37 млрд", - сказал он.

Ранее глава комитета Верховной рады по вопросам бюджета Роксолана Пидласа сообщила, что Украина с начала этого года получила свыше $25 млрд финансовой помощи от международных партнеров - государств Запада и международных финансовых организаций. По ее информации, за первые шесть месяцев 2023 года внешние ресурсы составили 49,1% всех поступлений в общий фонд госбюджета. Государственный бюджет Украины на 2023 год предусматривает дефицит в размере $38 млрд.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее призывал Запад покрыть в 2023 году дефицит украинского бюджета в полном объеме.