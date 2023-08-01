ЦБ начинает валютные операции в связи с использованием средств ФНБ

Ежедневный объем операций составит 2,3 млрд рублей

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Банк России начинает операции на валютном рынке в связи с использованием средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), ежедневный объем операций составит 2,3 млрд рублей, говорится на сайте регулятора.

"С 1 августа 2023 года Банк России, помимо регулярных операций по покупке (продаже) иностранной валюты в рамках бюджетного правила, начнет осуществлять операции в связи с использованием средств ФНБ для их размещения в разрешенные финансовые активы внутри экономики России", - сообщил ЦБ.

Регулятор указал, что с 1 августа 2023 года по 31 января 2024 года ежедневный объем операций составит 2,3 млрд рублей. "По итогам каждого полугодия Банк России будет определять сумму продажи (покупки) иностранной валюты в размере нетто-объема инвестирования средств ФНБ в рублях в этот период", - говорится в сообщении.

Отмечается, что операции зеркалирования будут проводиться в валютной секции Московской биржи в инструменте "китайский юань - рубль" со сроком расчетов "завтра" равномерно в течение следующего за расчетным периодом полугодия со смещением на месяц вперед. При этом, принимая во внимание ликвидность внутреннего валютного рынка, Банк России устанавливает ограничение на максимальный совокупный размер таких операций за полугодие в сумме 300 млрд рублей.