На Украине отменили льготный налог на бизнес

С 1 августа бизнесмены должны возвратиться к прежней системе налогообложения или подать заявление о выборе системы налогообложения, в которую они хотели бы перейти

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Закон, отменяющий действие на Украине льготного единого налога на бизнес в размере 2%, вступил в силу.

Согласно закону, с 1 августа бизнесмены - физические и юридические лица - должны возвратиться к прежней системе налогообложения или подать заявление о выборе системы налогообложения, в которую они хотели бы перейти. Теперь единый налог будет уплачиваться с дохода в размере 5%, если предприниматели выбирают систему начисления, освобождающую их от выплаты НДС, либо 3% в случае, если они являются плательщиками НДС.

Кроме того, с 1 августа частично отменяется действующий мораторий на проведение проверок для подакцизных товаров (алкоголь, табак, топливо), игорного бизнеса и финансовых услуг. В то же время возвращение ответственности за нарушения в сфере применения регистраторов расчетных операций (РРО) отложено до 1 октября. Такие регистраторы сохраняют и передают налоговой службе информацию обо всех совершенных операциях.

В марте 2022 года на Украине была введена льготная система выплаты единого налога в размере 2% для предпринимателей, имеющих оборот бизнеса менее 10 млрд гривен ($235 млн). Отмена этого льготного налогового режима является одним из условий, которые Международный валютный фонд (МВФ) предъявил Украине для продолжения сотрудничества. Кроме того, в рамках сотрудничества с фондом Украина взяла на себя обязательства не только вернуть довоенное налогообложение, но и не создавать новых льгот или исключений, которые бы уменьшали налоговую базу.

По данным Государственной налоговой службы Украины, по состоянию на июнь 2023 года льготное налогообложение использовали 340 тыс. предпринимателей.