В Венгрии отменили ограничение цен на основные продукты на фоне снижения инфляции

Потолок цен действовал с февраля 2022 года

БУДАПЕШТ, 1 августа. /ТАСС/. В Венгрии с 1 августа отменяется потолок цен на основные виды продуктов, который был установлен в целях оказания поддержки социально незащищенным слоям населения. Правительство приняло такое решение, поскольку считает, что эта мера выполнила свою важную социальную роль и помогла снизить уровень инфляции.

"Сейчас самое время отказаться от ценовых ограничений", - заявил глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш.

Потолок цен на основные продукты, в том числе молоко, картофель, сахар, подсолнечное масло, пшеничную муку и яйца определенной категории, действовал с февраля 2022 года. Тем не менее по итогам прошлого года инфляция в стране достигла 25% и оказалась самой высокой в Евросоюзе. Правительство и Национальный банк Венгрии заявляют, что сейчас она идет на убыль и к концу лета снизится до 15%, а к декабрю - "до уровня однозначных чисел".

В то же время, как объявил Гуйяш, обязательные скидки на продовольственные товары 20 категорий, которые также установлены по решению властей, будут повышены с 10% до 15%. Акция продлится как минимум до конца сентября и в обязательном порядке распространяется на торговые компании с оборотом более 1 млрд форинтов (€2,6 млн). Скидки высчитываются от самой низкой цены на товары определенной категории, зафиксированной в прошлом месяце. К ним относятся, в частности, мясо птицы, молоко, сметана, сыр, хлеб, выпечка, макаронные изделия, рис и другие крупы, свежие фрукты и овощи.

"Представители розничной торговли обязаны информировать покупателей о товарах, на которые распространяется акция, а ведомство по защите прав потребителей будет следить за ее проведением", - предупредил министр экономического развития Венгрии Мартон Надь. По его словам, еженедельно магазины должны предлагать покупателям "продуктовую корзину из 20 товаров со скидками, которые можно купить намного дешевле, чем в предыдущем месяце".

После введения обязательных скидок власти создали специальный сайт, на котором можно сравнить цены в крупных сетевых магазинах и найти среди них самые выгодные. Авторы этой идеи утверждают, что она тоже помогает сдерживать инфляцию, которая остается основной проблемой правительства Виктора Орбана.

Венгерские власти называют нынешнюю инфляцию "военной" и заявляют, что причиной этого являются вооруженный конфликт на Украине и санкции ЕС против России, вызвавшие рост цен на энергоносители. Чтобы поддержать пенсионеров и самые бедные слои населения, правительство сохранило для них в 2023 году субсидии на газ и электроэнергию. С 1 января были повышены минимальная зарплата и пенсии.