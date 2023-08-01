Все расчеты за госуслуги в Таджикистане перейдут на безналичные платежи

Согласно указу президента республики Эмомали Рахмона, министерствам и ведомствам страны, а также госорганизациям и финансовым учреждениям запрещается принимать оплату в наличной форме

ДУШАНБЕ, 1 августа. /ТАСС/. Оплата государственных услуг, пошлин, налогов, ЖКХ, медицины и иных видов квитанций в пользу государственных ведомств в Таджикистане с 1 августа полностью переходит на безналичный расчет по указу президента республики Эмомали Рахмона.

"С 1 августа 2023 года: осуществить уплату налогов, государственных пошлин за выдачу разрешений и лицензий, иных обязательных платежей в бюджет, штрафов, средств обязательного государственного страхования, медицинских услуг, коммунальных услуг, других видов государственных услуг, а также прием денежных средств министерствами, ведомствами и государственными организациями в безналичной форме", - говорится в указе.

Этим же документом министерствам и ведомствам республики, а также госорганизациям и финансовым учреждениям запрещается принимать оплату в наличной форме. Нацбанк республики и государственные ведомства до 1 августа должны были разработать инфраструктуру для приема безналичных платежей, систему поощрения физических и юридических лиц с единым тарифом на оплату безналичными платежами, а служба связи при правительстве обязана обеспечивать бесперебойный доступ в интернет для проведения таких расчетов.

В течение июня и июля в Таджикистане проводили массовое информирование населения о переходе на безналичную оплату. Практически ежедневно в госорганах, а также в районных и местных администрациях проводились собрания с сотрудниками и гражданами для разъяснения новых правил. Власти республики считают, что переход на безналичную систему расчетов не только поможет сделать получение госуслуг удобнее, но и позволит бороться с коррупцией.

С 1 августа госорганы в Душанбе будут использовать систему Smart Pay. Постановление об этом подписал в июле глава города Рустам Эмомали.

По последним опубликованным данным Нацбанка Таджикистана, по состоянию на конец 2022 года банки республики выдали населению более 5,1 млн карт, также в стране было зарегистрировано 6,3 млн электронных кошельков. Население Таджикистана составляет порядка 10 млн человек.